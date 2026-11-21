LONDEN (ANP) - Arsenal heeft twee punten verloren in de uitwedstrijd tegen Newcastle United (2-2). De club uit Londen blijft de Premier League aanvoeren, met een voorsprong van 6 punten op Brighton & Hove Albion. De verrassende nummer 2 van de ranglijst speelt zondag een uitduel met Hull City.

Manchester City heeft ook 6 punten minder dan Arsenal. Die club speelde zaterdagmiddag na drie competitienederlagen op rij gelijk tegen Fulham (1-1).

Eberechi Eze bracht Arsenal op voorsprong (0-1). Vervolgens scoorden Harvey Barnes en Malick Thiaw voor de thuisploeg (2-1). Oud-PSV'er Noni Madueke maakte gelijk voor de titelverdediger in de Premier League.

Sean Steur had een basisplaats bij Newcastle United, waar Sven Botman in de slotfase mocht invallen. Jurriën Timber verscheen aan de aftrap voor Arsenal.