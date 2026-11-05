PARIJS (ANP) - De manier waarop bommeldingen deze week het vliegverkeer in Europa verstoren, heeft topman van Air France-KLM Benjamin Smith nog niet eerder gezien. Vooral de manier waarop het gecoördineerd lijkt, is volgens hem nieuw. "We hopen dat het er niet voor zorgt dat consumenten minder gaan vliegen, maar dat zien we nog niet", zei hij.

Donderdag kregen opnieuw meerdere passagiersvliegtuigen te maken met bommeldingen. Zo week onder meer een vlucht die onderweg was van Dublin naar Rome uit naar een Franse luchtmachtbasis. Een vlucht van Wizz Air, onderweg van Milaan naar Warschau, week uit naar Wenen na een bommelding. Dinsdag waren er ook meerdere bommeldingen, waarna vliegtuigen doorzocht werden.

Air France-KLM heeft nog geen hinder gehad van een bommelding, zegt Smith. De topman stelt dat de luchtvaartcombinatie goed voorbereid is om met dit soort dreigementen om te gaan en stelt daarom "behoorlijk wat vertrouwen" erin te hebben dat het geen impact heeft op de operaties van Air France-KLM.