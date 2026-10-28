Oppositieleider waarschuwt Netanyahu en dringt aan op aftreden

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische oppositieleider Gadi Eisenkot heeft premier Benjamin Netanyahu gewaarschuwd de nationale veiligheid niet te misbruiken voor politiek gewin. Dat meldt onder meer The Times of Israel op basis van diens uitspraken op het hoofdkantoor van zijn partij Yashar.

"Durf het niet om de veiligheid van Israël te misbruiken voor uw eigen politieke gewin", zei Eisenkot reagerend op de exitpolls. Hij roept Netanyahu op "het wantrouwen van het volk te accepteren" en de politiek te verlaten. Nieuwe verkiezingen zouden volgens hem "met zo'n hoge opkomst een vergissing zijn".

Eisenkot: "Het publiek heeft voor verandering gestemd. De mislukte coalitie heeft het vertrouwen van het volk verloren. Het Israëlische publiek heeft tegen Netanyahu gestemd als premier".

Hij zei een "zionistische regering" te willen vormen die iedereen dient. Netanyahu heeft nog niet gereageerd op de exitpolls.