Verkiezingen Israël: hoogste opkomst sinds 1999

JERUZALEM (ANP) - De opkomst bij de Israëlische parlementsverkiezingen is uitgekomen op 77,7 procent, de hoogste sinds 1999. Dat maakte de kiescommissie bekend nadat de stembussen dinsdagavond werden gesloten.

In totaal brachten 5.695.682 Israëli's hun stem uit. Het verzoek van onder meer de partij van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om de stembussen langer open te houden, werd eerder op de dag nog verworpen door de kiescommissie.

Sinds middernacht Nederlandse tijd komen de eerste officiële resultaten langzaam binnen.

Volgens de eerste exitpolls wordt Netanyahu's Likoed-partij de grootste, maar behaalt het oppositieblok samen iets meer zetels. Netanyahu heeft nog niet gereageerd sinds het sluiten van de stembussen.