BOEDAPEST (ANP/DPA/RTR) - Ondanks de verkiezingsnederlaag bij de parlementsverkiezingen in april blijft de voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán partijleider van het rechts-nationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Er waren geen tegenkandidaten.

Orbáns nieuwe mandaat is beperkt tot één jaar. De 63-jarige oud-premier zei in een toespraak dat het tijd wordt dat een jongere generatie het roer overneemt. Ook nam hij de schuld van de verkiezingsnederlaag op zich en zei hij dat hij zijn partij wil klaarstomen voor de oppositie.

In april won Péter Magyar met zijn partij Tisza de verkiezingen in Hongarije, waarmee na zestien jaar een einde kwam aan Orbáns premierschap.

Tegenstanders verweten Orbán de rechtsstaat en de democratie te hebben uitgehold. De EU bevroor daarom vele miljarden euro's aan subsidies voor Hongarije. Orbáns pro-Russische houding in de oorlog in Oekraïne maakte het land tot een buitenbeentje in de EU.