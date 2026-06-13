Ben Stiller voelde tijdens zijn eerste samenwerking met Jim Carrey enige wrijving. Dat vertelde de acteur op het Tribeca Festival in New York, meldt entertainmentblad People. Op het evenement werd teruggeblikt op de opnameperiode van The Cable Guy uit 1996.

Stiller, die de komedie-thriller regisseerde, liet weten dat de cast, waaronder Matthew Broderick, en de crew moesten wennen aan de speelstijl van Carrey. "Ik had nog nooit met Jim gewerkt en Jim is zo'n energieke, krachtige persoonlijkheid, en zijn manier van werken was heel anders", vertelde Stiller over de acteur die bekendstaat om zijn improvisaties. De spanningen op de set pakten volgens Stiller uiteindelijk goed uit voor de film.

The Cable Guy gaat over een opdringerige kabelmonteur, gespeeld door Carrey, die een steeds obsessievere relatie ontwikkelt met het personage van Broderick. De film ging vrijdag tijdens het filmevenement ter viering van het 30-jarige bestaan van de film opnieuw in première.