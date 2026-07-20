Koning Felipe bedankt wereldkampioen Spanje in Madrid

MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse koning Felipe VI heeft de nationale voetbalploeg van zijn land bedankt na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië van zondag. "Als ons nationale team speelt, spelen we allemaal mee. Als jullie winnen, winnen jullie voor heel Spanje", zei de koning maandag tijdens een receptie voor de selectie van bondscoach Luis de la Fuente in Madrid.

"Jullie hebben blijk gegeven van doorzettingsvermogen, veerkracht en moed, altijd ondersteund door jullie technische vaardigheid en controle van het spel, waarbij jullie verstand en hart combineerden", aldus Felipe.

De koning, die werd geflankeerd door koningin Letizia en prinsessen Leonor en Sofía, schudde de hand van elke speler en gaf Lamine Yamal, een van de sterspelers, een omhelzing.

Na de receptie volgt een ontvangst door premier Pedro Sánchez in het Moncloa-paleis, de zetel van de regering. Vanavond is er een parade in een open bus en vanaf 21.00 uur een huldiging bij de Plaza de Cibeles, waar naar schatting een miljoen mensen op afkomen.