HILVERSUM (ANP) - Oud-TROS-directeur Cees den Daas is maandag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn dochter bevestigd aan het ANP na berichtgeving van de website Spreekbuis. Den Daas kampte al enige tijd met een teruglopende gezondheid en hartklachten. Hij overleed in een hospice in Hilversum.

Den Daas werkte begin jaren zestig voor de Wereldomroep. In 1968 ging hij aan het werk als verslaggever bij de nieuwe omroep TROS, waar hij verschillende amusementsprogramma's ontwikkelde waarin vaak Nederlandse artiesten centraal stonden. Na een kort uitstapje bij platenmaatschappij EMI/Bovema werd Den Daas eind jaren 70 programmadirecteur radio en televisie bij de TROS. Deze functie bekleedde hij tot 1994.

Den Daas kreeg vier kinderen. Zijn dochter Annemarie en zoon Keesjan werken ook in de media. Zijn kinderen herinneren hem als "een familieman die tot het einde het leven bleef vieren".