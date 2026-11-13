NOC*NSF en NOS stoppen in 2027 met jaarlijks Sportgala

NOC*NSF en de NOS stoppen met het jaarlijkse Sportgala. De editie van 2026, op 16 december op Papendal, is het laatste Sportgala in deze vorm, meldt de sportkoepel.

NOC*NSF en de NOS noemen de kosten als voornaamste reden op te stoppen. Door bezuinigingen moeten beide partijen scherpe keuzes maken.

De verkiezing van de olympische en paralympische sportman, sportvrouw en het sportteam van het jaar blijft bestaan, meldt NOC*NSF.

Nieuwe vorm

De sportkoepel laat weten de beschikbare middelen in te willen zetten om de sporters en hun prestaties centraal te stellen. Samen met sporters onderzoekt NOC*NSF hoe de verkiezing een nieuwe vorm kan krijgen, die goed aansluit bij de manier waarop mensen tegenwoordig sport beleven.

Marc van den Tweel, algemeen directeur-bestuurder van NOC*NSF, ziet in een nieuwe vorm voor de verkiezing ook kansen. "Het zou goed zijn om ook sportfans een stem te geven, naast uiteraard het professionele oordeel van de vakjury. We gaan hierover, via de Atletencommissie, in gesprek met sporters, zodat de waardering en erkenning volop zichtbaar blijven."

Xander van der Wulp, hoofdredacteur NOS Sport, laat via NOC*NSF weten te willen nadenken over de nieuwe vorm. "De afgelopen jaren hebben we het Sportgala vernieuwd, met meer aandacht voor de verhalen achter bijzondere sportprestaties. We willen deze prestaties bij een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht brengen en ook jongere generaties bereiken. Tegelijkertijd hebben we gezien dat de belangstelling voor het traditionele gala afneemt."