Palestijnse Autoriteit wil nu actie tegen Israël op Jordaanoever

RAMALLAH (ANP) - De internationale gemeenschap moet "direct ingrijpen" om verdere escalatie van Israëls huidige militaire ingrijpen op de bezette Westelijke Jordaanoever te voorkomen. Die oproep komt van de Palestijnse Autoriteit, schrijft persbureau Wafa.

De Palestijnse Autoriteit, het geldende gezag op de Westoever, wijst op de gevaren van de aanhoudende Israëlische escalatie in de bezette gebieden "waar collectieve strafmaatregelen bestaan ​​uit de gedwongen verdrijving van hele woonwijken, de sloop van woningen en bouwwerken, en de afsluiting en belegering van Palestijnse steden". De regering in Ramallah stelt Israël volledig verantwoordelijk voor de escalatie en roept om die reden op om dringend in te grijpen en "een onmiddellijk einde te maken aan het plegen van verdere misdaden door Israël" op de Jordaanoever en in de Gazastrook.

Sinds het begin van 2025 zijn meer dan 40.000 burgers op de Jordaanoever uit hun huizen verdreven, "en dat gaat tot op de dag van vandaag door", zo stelt de Palestijnse Autoriteit. Ook zijn al meer dan 1000 Palestijnen gedood door Israëlische militairen of kolonisten.

Oorlogsmisdaden

De gezaghebbende Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem voor de bezette Palestijnse gebieden waarschuwt ook al dat het huidige Israëlische offensief neerkomt op "collectieve bestraffing en handelingen die oorlogsmisdaden kunnen vormen".

Israël heeft een volledige lockdown van de Jordaanoever verordonneerd na het doodschieten van twee Israëlische soldaten, vrijdag bij Hebron in bezet gebied. De veronderstelde Palestijnse daders werden daarna gedood. Sindsdien heeft Israël al honderden Palestijnen uit hun huizen gezet, gebouwen gesloopt, ingericht als militaire posten of voor ondervragingen, schrijft bijvoorbeeld Al Jazeera.