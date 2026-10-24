Pieter van Vollenhoven zou dieren graag zijn fotoboek laten zien

Pieter van Vollenhoven had graag de dieren die te zien zijn op de foto's in zijn nieuwe boek het resultaat laten zien. Dat meldt de man van prinses Margriet zaterdag op Instagram. Op 29 oktober komt er een nieuw boek van Van Vollenhoven uit waarin hij in beeld en tekst vertelt over diverse ontmoetingen met het dierenrijk.

"Nú heel eerlijk gezegd ziet het er absoluut fantastisch uit", schrijft hij. "Bij de meeste foto's kijken de dieren ook nog echt even naar de fotograaf! Heel jammer dat ik die dieren niet even deze foto's kan laten zien! Ik ben er absoluut van overtuigd dat zij dat leuk zouden hebben gevonden! Ik zal het wel proberen en ik houd U op de hoogte!"

Het boek heet Van een afstand en toch dichtbij. Van Vollenhoven, in het verleden voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, heeft eerder boeken geschreven zoals Oproep van een waakhond uit 2019.