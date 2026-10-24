Prins Joachim deelt ridderorden uit in Washington D.C.

De Deense prins Joachim heeft tijdens een diner voor de honorair consuls van Denemarken in de Verenigde Staten een aantal ridderorden uitgedeeld. Aan drie van de aanwezige honorair consuls reikte de broer van koning Frederik het Ridderkruis uit. Dat gebeurde tijdens een receptie in de Deense ambassade in Washington D.C.

Honorair consuls zijn onbetaalde vertegenwoordigers die door een overheid zijn aangewezen om in een bepaalde regio of stad in voorkomende gevallen de belangen van dat land en zijn burgers te behartigen.

Ook minister Lars Løkke Rasmussen van Buitenlandse Zaken was bij de bijeenkomst aanwezig.