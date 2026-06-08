MADRID (ANP) - Paus Leo heeft tijdens zijn ontmoeting met misbruikslachtoffers in Spanje hun voorstellen om verder misbruik binnen de katholieke kerk tegen te gaan ter harte genomen. Dat meldt het persbureau van het Vaticaan. Allen werden misbruikt door geestelijken.

De bijeenkomst, waarover verder niets bekend werd gemaakt uit privacyoverwegingen, duurde volgens persvoorlichter Matteo Bruni bijna een uur. De slachtoffers zouden hem onder meer hebben geadviseerd over hoe de katholieke kerk beter kan reageren op zulk ernstig misbruik van binnenuit. De geestelijk leider wil hun aanbevelingen gebruiken als uitgangspunt om het instituut een veiligere plek te maken. Ook zou Leo zich hun verhalen zeer hebben aangetrokken.

Paus Leo is voor een meerdaags bezoek in Spanje, waar hij maandag onder meer het parlement toesprak - een unicum voor een paus. Ook zit hij verschillende missen voor. Paus Leo sluit zijn bezoek af met een tweedaags bezoek aan de Spaanse Canarische Eilanden, op 11 en 12 juni.