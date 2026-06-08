PARIJS (ANP/AFP) - Oud-voetbalbestuurder Michel Platini klaagt voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA aan bij een Franse rechtbank. Dat schreef de 70-jarige Franse oud-speler in een verklaring aan persbureau AFP. Platini is van mening dat hij is tegengewerkt bij de verkiezing voor een nieuwe FIFA-voorzitter in 2015.

Platini leek in 2015 de aangewezen persoon om Sepp Blatter als voorzitter op te volgen. De baan ging echter naar Infantino. De Fransman heeft eerder twee afzonderlijke klachten ingediend in Zwitserland, maar geen van beide is voor de rechter gekomen.