ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft de koppositie in de Eredivisie veroverd. De club won de thuiswedstrijd tegen AZ (2-0) en heeft nu een voorsprong van 1 punt op de tegenstander uit Alkmaar en titelverdediger PSV.

Nacho Ferri schoot Feyenoord in de dertiende minuut op voorsprong. De spits profiteerde van een fout van verdediger Wouter Goes, die de bal tegen hem aan kopte en hem zo een vrije doorgang naar het doel bezorgde. AZ leek in de slotfase van de eerste helft een strafschop te krijgen. Scheidsrechter Danny Makkelie kwam op zijn beslissing terug toen hij op een televisiescherm zag dat doelman Tjark Ernst centrumspits Mexx Meerdink niet raakte na een slechte terugspeelbal van Gjivai Zechiël.

Javi López maakte in de zestigste minuut het tweede doelpunt. Hij scoorde na een hoekschop van Luciano Valente.