Canadees Koné bedankt fans en teamgenoten na beenbreuk op WK

VANCOUVER (ANP/RTR) - De Canadees Ismaël Koné heeft de supporters en zijn teamgenoten bedankt voor hun steun, nadat hij een beenbreuk had opgelopen tijdens het eerste WK-duel met Qatar. De middenvelder werd donderdag geopereerd en de verwachting is dat hij volledig herstelt.

"Ik heb jullie liefde en steun enorm gevoeld, echt heel erg bedankt", schreef Koné (24) vrijdag op Instagram. "Jullie kunnen je niet voorstellen hoe dankbaar ik ben voor iedereen die contact met me heeft opgenomen en voor me heeft gebeden. Ik dank God daarvoor, want niet iedereen heeft zoveel geluk."

Koné bedankte ook zijn ploeggenoten. "Ik wil jullie laten weten dat ik jullie vanuit het diepste van mijn hart liefheb en dat onze broederschap alles voor me betekent. Wat jullie gisteren hebben gedaan, zal ik nooit vergeten. Ik ben snel weer terug en dan gaan we samen nog meer mooie herinneringen maken", aldus de middenvelder.

Koné liep de breuk op na een tackle van de Qatarees Assim Madibo, die na ingrijpen van de VAR rood kreeg. Canada won het duel met 6-0.