Johnny de Mol waarschuwt voor 'censuur' op tv-archief

Johnny de Mol heeft er zijn bedenkingen bij dat enkele programma's en afleveringen uit het nieuwe onlineplatform De Schatkamer van Beeld & Geluid zijn gehaald. De presentator was te gast in het WNL-programma Goedemorgen Nederland, waar hij reageerde op de discussie.

"Waar trek je de grens?", vroeg De Mol zich af in de uitzending. "Als je dit er nu uithaalt, dan heb je morgen natuurlijk andere programma's waaraan getrokken wordt", vervolgde de presentator. "Die censuur op dit archief, ik denk dat je er niet aan moet beginnen."

De Schatkamer is een onlinearchief dat gratis toegang biedt tot meer dan 700.000 radio- en televisieprogramma's. Het platform ging dinsdag online. Kort na de lancering werden al programma's en afleveringen verwijderd, waaronder fragmenten van Dit was het nieuws. Directeur van Beeld & Geluid Eppo van Nispen tot Sevenaer zei donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw & De Wit het jammer te vinden dat een aantal tv-makers niet wil dat hun oude programma's in het nieuwe onlineplatform De Schatkamer van Beeld & Geluid terechtkomen.