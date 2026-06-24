President Tsjechië mag van Constitutioneel Hof mee naar NAVO-top

PRAAG (ANP/RTR) - President Petr Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering wilde hem niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten.

De regering, waar Pavel mee botst, is opgedragen de president toe te staan de top in juli bij te wonen. Het hoogste hof van Tsjechië wees woensdag een voorlopige voorziening toe na een verzoekschrift van Pavel. Hij claimde dat de top onder zijn bevoegdheid valt.

"Ik beschouw het besluit om de president buiten de delegatie te houden als een ongekende en uiterst spijtige stap", verklaarde Pavel. De voormalig NAVO-generaal wees erop dat de Tsjechische delegatie bij negentien van de twintig vorige NAVO-toppen werd geleid door de president. De keer dat dat niet gebeurde, kwam door gezondheidsredenen.