Keizer Naruhito en koning Filip bezoeken kasteel van Namen

De Japanse keizer Naruhito heeft woensdag een bezoek gebracht aan het kasteel van Namen in België. Daar kreeg hij samen met de Belgische koning Filip een presentatie over de geschiedenis van de rivieren van de Belgische provincie.

Bij aankomst werden de staatshoofden volgens persbureau Belga begroet door verschillende folkloristische groepen uit de regio, waaronder de steltlopers van Namen. Op beelden die door het Belgische hof zijn gedeeld, is te zien hoe muzikanten in klederdracht het gezelschap muzikaal ontvangen.

Tijdens het bezoek kregen Naruhito en Filip uitleg over de rol van de rivieren Maas en Samber. Ook tekenden de staatshoofden het gastenboek. Woensdag is de laatste dag van het tweedaagse staatsbezoek van het Japanse keizerspaar aan België.