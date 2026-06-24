Voetbalster Van de Velde verlaat Ajax voor Hoffenheim

AMSTERDAM (ANP) - Verdedigster Jonna van de Velde verruilt Ajax voor Hoffenheim. De 24-jarige voetbalster verlaat de Amsterdammers na acht jaar voor de Duitse nummer 4 van vorig seizoen.

Van de Velde debuteerde in 2018 voor Ajax en maakte vanaf een jaar later als middenveldster vast onderdeel uit van het eerste elftal. Ze miste in 2022 en 2023 veel wedstrijden door zware knieblessures. Afgelopen seizoen speelde ze als centrale verdedigster bijna alles bij Ajax, dat als tweede eindigde. Van de Velde werd verkozen tot beste speelster van het seizoen bij de club.

De teller van Van de Velde stopt op 120 wedstrijden voor Ajax.