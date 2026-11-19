Pierce Brosnan denkt dat Robert Pattinson het "fantastisch" gaat doen als James Bond. De Ierse acteur die de rol zelf in vier films vertolkte, heeft op Instagram zijn enthousiasme laten blijken over de keuze voor de nieuwe 007. "Beste Robert, welkom in de wereld van Bond", schreef hij bij een foto van Pattinson in de rol.

"Je gaat het fantastisch doen. Ik bewaar warme herinneringen aan onze tijd samen tijdens de opnames van Remember Me", vervolgde hij. De twee speelden vader en zoon in het romantische drama uit 2010. "Het is een genoegen om te zien hoe je een indrukwekkend oeuvre opbouwt en van succes naar succes gaat. Geniet van de rit. Grá mor, Pierce", sloot hij zijn bericht af met een Ierse groet voor de nieuwe Bond.

In september zei Brosnan tegen The Times dat hij verwachtte dat de nieuwe James Bond "iemand zou zijn van wie wij allemaal nog nooit hebben gehoord". Een naam wilde Brosnan toen niet noemen. Volgens hem waren er "veel geweldige acteurs" die voor de rol in aanmerking komen. "Mijn vrouw zei dat ik niets moest zeggen, en ik heb al te veel gezegd. Want als ik iets zeg, gaat het overal rond en word ik afgemaakt", verklaarde hij toen.