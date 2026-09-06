MAAGDENBURG (ANP) - Alternative für Deutschland (AfD) is volgens prognoses de grootste partij geworden bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. De radicaalrechtse partij kreeg 44 tot 44,5 procent van de stemmen, melden de Duitse nieuwszenders ARD en ZDF.

De christendemocraten (CDU) staan volgens beide zenders met 18,5 procent op een tweede plek. Dit is de partij van premier Friedrich Merz en deelstaatpremier Sven Schulze. De AfD liep in de peilingen al maanden flink voor op de CDU en de dertien andere partijen op het stembiljet.

ZDF en ARD melden dat Die Linke, de SPD en de Groenen elk tussen de 8 en 9,5 procent van de stemmen hebben gekregen. Volgens ARD komt de BSW ook in het parlement, maar ZDF meldt dat die linkse partij de kiesdrempel van 5 procent niet heeft gehaald.

Zetels

De vraag is vooral hoeveel zetels de AfD krijgt en of dat genoeg is om de eerste radicaalrechtse regering in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog te vormen. Door de kiesdrempel is het mogelijk dat een partij met minder dan de helft van de stemmen alsnog een absolute meerderheid behaalt. AfD-lijsttrekker Ulrich Siegmund heeft eerder gezegd zonder coalitiepartner te willen regeren.

De AfD doet het de laatste jaren steeds beter bij verkiezingen in Duitsland, zowel landelijk als regionaal, maar heeft nog nooit in een regering gezeten. Dat komt door de zogenoemde Brandmauer: partijen weigeren massaal samenwerking met radicaalrechts. In Saksen-Anhalt hebben alle partijen deelname aan een coalitie met AfD uitgesloten, met uitzondering van één partij.