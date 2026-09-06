HEERENVEEN (ANP) - AZ-trainer Leeroy Echteld ergerde zich zondag in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (2-3) in de Eredivisie een helft lang aan het spel van zijn eigen ploeg. "We waren te passief, niet goed in de duels en lieten onze doelman steeds de lange bal spelen. Dat hebben we niet goed gedaan", vertelde de 57-jarige oud-spits.

AZ kwam in het Abe Lenstra Stadion na acht minuten spelen nog wel op voorsprong, via topscorer Ro-Zangelo Daal. "Na die voorsprong kakte het in. Dat is echt een stap die we moeten maken als we bovenaan mee willen doen", aldus Echteld, die met AZ de eerste vijf competitiewedstrijden won en de ranglijst van de Eredivisie aanvoert.

AZ stond halverwege met 2-1 achter. De spelers van de Alkmaarders vertelden dat Echteld in de rust in de kleedkamer een strenge toespraak hield. "Dat was even nodig, om aan te geven dat ik dit niet wil zien. Je kunt een keer verliezen, maar niet op een manier zoals wij in de eerste helft speelden", zei hij daar zelf over.