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Van Gerwen leidt Nederlands team naar finale World Cup of Darts

14 jun , 20:36Sport
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ANP
FRANKFURT (ANP) - Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben op de World Cup of Darts in Frankfurt de finale bereikt. Het Nederlandse duo was in de halve finales oppermachtig tegen Noord-Ierland en schakelde de titelverdediger uit met 8-2 in legs. Van Gerwen was de man in vorm; hij gooide veelal de beslissende dubbels.
Eerder zondag rekenden Van Gerwen en Van Veen af met het Duitse duo Ricardo Pietreczko en Martin Schindler (8-4). Engeland is later zondag in de finale de tegenstander. Het Engelse team bestaat uit wereldkampioen Luke Littler en Luke Humphries, de huidige nummer 2 op de wereldranglijst.
De World Cup of Darts is een landentoernooi. Het Nederlandse koppel is als tweede geplaatst. De Nederlandse darters wisten het toernooi vier keer te winnen, alle keren met drievoudig wereldkampioen Van Gerwen erbij.
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