PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Na de Franse schoolvakantie zijn ook de scholierenprotesten in het land hervat. Er zijn berichten dat jongeren in steden als Parijs, Marseille en Rennes proberen om middelbare scholen te blokkeren.

Minister van Onderwijs Edouard Geffray zei op de radio dat landelijk maar een fractie van de scholen is getroffen. Hij riep leerlingen op om terug te keren naar hun klaslokalen om te zorgen dat ze hun examens halen.

De afgelopen weken vonden ook veel grotere protesten plaats omdat jongeren ontevreden zijn over de staat van het onderwijs. Ze willen onder meer dat oude scholen worden opgeknapt.

Vuilnisbakken

De overheid heeft daarna een reeks maatregelen aangekondigd, maar daar nemen niet alle scholieren genoegen mee. In Marseille waren maandagochtend uit protest vuilnisbakken voor de ingang van een school gezet.

"We hebben de beweging hervat omdat ons zogenaamd antwoorden waren gegeven", zei een 16-jarige daar. "Maar het is duidelijk niet genoeg."