De Nederlandse speelfilm Youri van regisseur Sander Burger is vanaf 13 januari ook in bioscopen in België te zien. Daarnaast is de film met Joes Brauers en Levan Gelbakhiani in de hoofdrollen geselecteerd voor drie buitenlandse filmfestivals, zo maakt pr-bureau Triple P Entertainment maandag bekend.

De film is onder meer te zien tijdens het Tallinn Black Nights Film Festival op 8 november, het Tbilisi International Film Festival op 29 november en het Palm Springs International Film Festival. Voor dat festival is nog geen datum bekend.

Youri speelt zich af in Amsterdam en volgt de vriendschap tussen journalist Jan Brokken en de wereldberoemde concertpianist Youri Egorov, die in 1976 de Sovjet-Unie ontvluchtte vanwege zijn homoseksualiteit. Het is een verfilming van het boek In het huis van de dichter van Jan Brokken. De film draait vanaf 15 oktober in de Nederlandse bioscopen.