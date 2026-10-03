WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Onlangs werd het voormalige centralebankhoofd in een rapport grotendeels vrijgepleit van beschuldigingen rond kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. President Donald Trump drong er echter op aan dat justitie opnieuw naar de zaak zou kijken.

Minister van Justitie Todd Blanche heeft in een interview met persbureau Bloomberg nu duidelijkheid verschaft: "We heropenen geen strafrechtelijk onderzoek naar hem", zei hij. Wel sloot hij niet uit dat justitie nog ingrijpt als er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen.

Eerder opende zijn ministerie een onderzoek naar de dure verbouwing van het hoofdkantoor van de Fed, maar sloot dit in april. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing.