Rechtse pro-Trump-kandidaat wint Colombiaanse verkiezingen

BOGOTÁ (ANP/RTR/AFP) - De rechtse advocaat Abelardo de la Espriella heeft de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia gewonnen. De uitslag van meer dan 99 procent van de stembussen is inmiddels binnen en de Trump-aanhanger gaat aan kop met 49,67 procent van de stemmen.

Zijn tegenstander, de linkse senator Iván Cepeda, behaalde 48,69 procent van de stemmen.

Veiligheid was een centraal thema in de gepolariseerde verkiezingen. Tijdens zijn campagne beloofde De la Espriella om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Hij wil niet alleen de vredesgesprekken met gewapende rebellen beëindigen, maar ook een door de Verenigde Staten gesteunde campagne van luchtaanvallen tegen de groeperingen uitvoeren. Verder is De la Espriella van plan megagevangenissen te bouwen en wil hij de olie- en gasindustrie uitbreiden.

Cepeda beloofde juist het beleid van de linkse president Gustavo Petro voort te zetten en vredesgesprekken te voeren met gewapende groepen. Ook wilde hij nieuwe olieprojecten opschorten.

Het gaat om een snelle telling van de verkiezingsuitslag. Over een paar dagen wordt het resultaat van de langzamere en juridisch bindende telling verwacht. Petro heeft gezegd dat hij alleen dat resultaat zal erkennen.

Het verschil tussen De la Espriella en Cepeda staat gelijk aan zo'n 246.000 stemmen. Cepeda heeft laten weten dat hij de langzame telling afwacht en dat hij de resultaten van 33.000 stembussen zal aanvechten.