Kaapverdië met drie in Nederland geboren spelers tegen Uruguay

MIAMI GARDENS (ANP) - Kaapverdië begint aan de tweede wedstrijd op het WK voetbal tegen Uruguay met drie in Nederland geboren spelers in de startopstelling. Bondscoach Pedro Leitão Brito heeft een basisplaats voor verdediger Sidny Lopes Cabral en middenvelders Jamiro Monteiro en Garry Rodrigues.

De drie andere in Nederland geboren spelers van Kaapverdië, de broers Laros en Deroy Duarte en aanvaller Dailon Livramento, beginnen op de bank in het duel in Miami Stadion.

Kaapverdië hield in de eerste wedstrijd Spanje op een doelpuntloos gelijkspel. Uruguay speelde met 1-1 gelijk tegen Saudi-Arabië.

De wedstrijd in Miami begint in de nacht van zondag op maandag om 00.00 uur Nederlandse tijd.