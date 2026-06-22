Kaapverdië met vijf geboren Rotterdammers gelijk tegen Uruguay

MIAMI GARDENS (ANP) - Kaapverdië heeft in de nacht van zondag op maandag opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd in het Miami Stadium met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het elftal van bondscoach Pedro Leitão Brito veroverde eerder ook al verrassend een punt tegen Spanje (0-0). WK-debutant Kaapverdië speelde met vijf geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen.

Kaapverdië en Uruguay staan in groep H met allebei 2 punten achter koploper Spanje dat op zondag met 4-0 van Saudi-Arabië won. Uruguay en Spanje spelen de laatste groepswedstrijd tegen elkaar in het Mexicaanse Guadalajara.

Kaapverdië begon met drie in Rotterdam geboren spelers in de basis. Bondscoach Pedro Leitão Brito gaf verdediger Sidny Lopes Cabral en de middenvelders Jamiro Monteiro en Garry Rodrigues een plaats in de beginopstelling. De drie andere in Nederland geboren spelers van Kaapverdië, de broers Laros en Deroy Duarte en aanvaller Dailon Livramento, begonnen op de bank. Deroy Duarte kwam na de rust het veld in voor Kaapverdië. Laros Duarte mocht de laatste twintig minuten meedoen. De niet geselecteerde Uruguayaan Luis Suárez keek toe vanuit een skybox.

Kaapverdië maakte in Miami Gardens opnieuw een goede indruk. De Afrikanen kwamen in de 21e minuut verrassend op voorsprong. Wagner Pina schoot een vrije bal van ver buiten het strafschopgebied raak. Dat betekende het eerste doelpunt ooit voor Kaapverdië op een mondiaal eindtoernooi.

Uruguay kwam nog voor de rust terug. Maxi Araújo maakte in de 44e minuut de gelijkmaker en in de blessuretijd van de eerste helft maakte Agustín Canobbio de 2-1. Hélio Varela profiteerde na 61 minuten spelen van een fout van Uruguay-doelman Fernando Muslera en schoof de gelijkmaker binnen. Een half uur later was het opnieuw feest in Miami Gardens, Rotterdam en in Kaapverdië zelf.