ROTTERDAM (ANP) - Dévy Rigaux eist niet dat Feyenoord volgend seizoen de landstitel wint. "Ik wil hier structureel succesvol zijn. Ik teken voor meerdere jaren, met de bedoeling om samen met Robert iets neer te zetten", verwees hij tijdens zijn presentatie in De Kuip naar de nieuwe algemeen directeur Eenhoorn. "We gaan het niet nalaten om prijzen te pakken waar dat mogelijk is, maar we gaan ook niet van de daken schreeuwen dat we alleen met het kampioenschap tevreden zijn."

De 38-jarige Rigaux werkte de afgelopen zeventien jaar in verschillende functies bij Club Brugge, de club waarmee hij twee weken geleden kampioen van België werd. "Ik denk dat het logisch is dat een club als Feyenoord dominant voetbal moet nastreven", stelde hij. "Het is logisch dat we veel kansen willen creëren, doelpunten willen maken en dominant willen zijn."