WASHINGTON (ANP) - De iconische Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt door nieuwe problemen met de renovatie die president Donald Trump liet uitvoeren, melden media zoals The Guardian. Het waterbassin was pas begin juni heropend na een ingrijpende opknapbeurt.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum wordt het bassin geleegd om vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli te verwijderen en schade te herstellen. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plaatsen los. Wanneer de Reflecting Pool weer opengaat, is niet bekend.

Trump maakte van het 104 jaar oude waterbassin een speerpunt van zijn plannen om Washington te verfraaien. De bodem kreeg een blauwe kleur, deels in de kleur van de Amerikaanse vlag. Daarmee wil Trump van de Reflecting Pool een symbool van Amerikaans patriottisme maken.

De renovatie, die naar schatting meer dan 16 miljoen dollar kost, kampte eerder al met problemen door algenvorming en loslatende verf. Trump wijt die problemen aan vandalisme.