Producent: stoppen Soldaat van Oranje voelt surrealistisch

Het stoppen van de musical Soldaat van Oranje voelt voor Fred Boot "surrealistisch". Dat zegt de producent, die al sinds het begin bij de productie betrokken is, in gesprek met het ANP. De musical, die in zestien jaar zo'n 4000 keer werd opgevoerd, wordt dit weekend voor het laatst gespeeld.

"Je moet je voorstellen dat ik eind 2003 mijn eerste mail aan Erik Hazelhoff stuurde. Toen was ik 38 en ik ben anderhalve maand geleden 61 geworden. Soldaat heeft meer dan een derde van mijn leven een heel grote en belangrijke rol gespeeld", zegt Boot.

Bij het einde van de musical komen veel herinneringen naar boven. Boot heeft samen met acteur Oren Schrijver, die in de eerste cast de rol van Anton speelde, een podcast gemaakt, die sinds deze week te beluisteren is. In Soldaat van Oranje - De Musical - De Podcast blikken zij met verschillende gasten, zoals acteur Matteo van der Grijn en regisseur Theu Boermans, terug op de productie. "Nou, de herinneringen buitelen echt over elkaar heen als je daarmee bezig bent", zegt Boot. Volgens de producent werkte het maken van de podcast "bijna therapeutisch".

Empty nest

Na Soldaat van Oranje gaat de producent weer "op zoek naar zijn eigen identiteit", zegt hij lachend. "Het wordt natuurlijk echt een empty nest en me ontworstelen van al die jaren. Ik ga eerst even helemaal niets doen. Lekker op vakantie, voorstellingen kijken. Ik praat natuurlijk wel met andere mensen, en ik heb ook zelf ideeën. Maar op dit moment doe ik het even rustig aan."

Boot vindt het "natuurlijk" ontzettend jammer dat Soldaat stopt. "Zeker in de huidige wereld. Maar het is niet anders. We hebben 4 miljoen bezoekers verwelkomd. En wij hopen dat die mensen het verhaal doorvertellen en de herinnering levend houden. De podcast en ook andere dingen doen we niet voor niks. Het is ook om de legacy van Soldaat in leven te houden."

De producent kan niet uitsluiten dat er net als bij andere voorstellingen een reprise zou kunnen komen. "Er zijn zoveel voorstellingen die terugkomen. Het zou zomaar kunnen, maar daar hebben we het nu helemaal niet over. We zijn nu gewoon aan het einde."