TRIPOLI (ANP/AFP) - De internationaal erkende regering van Libië heeft de aanval op twee Russische schepen bij het land veroordeeld. De aanval van zondag is opgeëist door Oekraïne. Tripoli eist uitleg van Kyiv.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken "volgde met grote bezorgdheid en een sterke veroordeling de verklaringen van de Oekraïense president over het uitvoeren van militaire operaties tegen Russische marineschepen", aldus een verklaring. Het Libische ministerie voegt eraan toe het uitvoeren van buitenlandse militaire operaties op Libisch grondgebied of in Libische territoriale wateren te veroordelen.

Libië is al jaren verdeeld en heeft als gevolg daarvan twee regeringen. De regering in de westelijke stad Tripoli wordt erkend door de Verenigde Naties. De regering in het oosten heeft de Verenigde Naties opgeroepen onderzoek te doen naar beweringen dat Oekraïense troepen aanwezig zouden zijn in het westen van het land. Ze dienden ook een klacht in over de Oekraïense aanvallen op de Russische schepen.