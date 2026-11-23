De hit Choosin' Texas van Ella Langley voert ook deze week weer de Billboard Hot 100 aan, de bekendste Amerikaanse hitlijst. Het is alweer de 29e week bovenaan de hitlijst en daarmee komt de countryzangeres op gelijke hoogte met een acht jaar oud record van de Canadese rapper Drake.

In 2018 voerde Drake de Amerikaanse hitlijst 29 weken aan. De rapper deed dat wel met drie verschillende nummers, terwijl Langley al maanden met hetzelfde nummer bovenaan staat. God's Plan van Drake stond elf weken bovenaan, In My Feelings tien weken en Nice for What bezette de koppositie acht weken.

Achter Choosin' Texas is All I Want for Christmas Is You van Mariah Carey de grootste bedreiging voor Langley om haar record af te pakken. De kersthit stond in totaal 22 weken bovenaan de Billboard Hot 100 en kruipt deze week weer richting de top van de lijst. Vorige week stond het nummer nog op plek achttien, maar nu staat de track al op de vierde plaats. Andere kerstnummers als Last Christmas (Wham!) en Jingle Bell Rock (Bobby Helms) komen deze week ook de top tien binnen op respectievelijk plek vijf en negen.