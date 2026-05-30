Arteta is trots op Arsenal, maar voelt ook pijn na de nederlaag

BOEDAPEST (ANP/RTR/AFP) - Arsenal-trainer Mikel Arteta is trots op zijn ploeg na de verloren finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Arsenal verloor van PSG na strafschoppen, na 1-1 in de reguliere tijd. "Het is een eer om deze groep te mogen leiden. Hoe ze dit embleem dragen en wat ze ervoor doen. We hebben een grote prijs gewonnen en we hebben naast een grote prijs gegrepen", verwees hij bij TNT Sports naar het winnen van de titel en het verliezen van deze finale.

Arteta zei ook pijn te voelen. "Het is ook zwaar als je zo consistent bent geweest, helemaal tot aan de finale, en op het einde verlies je met strafschoppen. Als je er zo dichtbij bent, moet je dat ook voelen. We moeten deze pijn in brandstof omzetten."

De coach feliciteerde PSG en collega-trainer Luis Enrique. "In mijn ogen zijn zij het beste team ter wereld. Wat zij met de bal kunnen, met individuele acties, heb ik niet eerder gezien. Het is heel lastig tegen ze te spelen, daarom zijn ze nu twee keer op rij de kampioen."