Wielerlegende Merckx denkt dat Pogačar Tourrecord gaat verbreken

PARIJS (ANP/DPA) - Wielerlegende Eddy Merckx denkt dat Tadej Pogačar het recordaantal eindzeges in de Tour de France gaat verbreken. De Sloveen staat op het punt om zondag zijn vijfde Ronde van Frankrijk te winnen, evenveel als recordhouders Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain.

"Ik denk niet dat hij genoegen neemt met het slechts evenaren van mij en de andere kampioenen", zei Merckx (81) tegen de sportkrant La Gazzetta dello Sport. "Hij zal ons record binnenkort verbreken."

In tegenstelling tot de Belg heeft Pogačar (27) nog niet alle grote rondes gewonnen. De Sloveen, die in 2024 de Giro d'Italia op zijn naam schreef, mist nog de Vuelta op zijn erelijst. Bij zijn enige deelname in 2019 werd hij derde.

Niet alleen denkt Merckx dat Pogačar de trilogie kan voltooien, hij gelooft dat de Sloveen in staat is om de drie rondes in één jaar te winnen. "Als iemand het kan, is hij het wel. Naar mijn mening kan hij het voor elkaar krijgen als de omstandigheden gunstig zijn", aldus Merckx.