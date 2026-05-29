Poldervaart vervangt Bosschaart als trainer beloften Feyenoord

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft Adrie Poldervaart aangesteld als trainer van het beloftenelftal. De 55-jarige coach komt over van Quick Boys, waarmee hij vorig weekend de titel won in de tweede divisie. Poldervaart is de opvolger van Pascal Bosschaart, die door Feyenoord wordt uitgeleend aan FC Dordrecht. Bij die club gaat hij werken als assistent van trainer Dirk Kuijt.

"Om bij een topclub als Feyenoord in de jeugdopleiding werkzaam te mogen zijn, is voor mij een prachtige uitdaging. Na een uiterst succesvol seizoen bij Quick Boys wil ik deze kans met beide handen aangrijpen. De mogelijkheden en ambities die op Varkenoord liggen, spreken me erg aan en ik wil daar dolgraag een positieve bijdrage aan leveren", reageert Poldervaart op de website van Feyenoord.

Poldervaart, die een contract voor twee jaar ondertekent, was eerder onder meer hoofdtrainer van Excelsior en De Graafschap.