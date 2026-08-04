Rome geeft 100 miljoen euro voor schadeherstel na beving Napels

ROME (ANP) - De Italiaanse regering gaat 100 miljoen euro besteden aan schadeherstel in de buurt van Napels na de aardbeving afgelopen vrijdag, meldt de betrokken minister van Bescherming Bevolking, Nello Musumeci. De beving had een kracht van 4.7 en veroorzaakte vooral schade in de gemeente Pozzuoli, ongeveer 10 kilometer ten westen van Napels.

Volgens de brandweer zijn daarbij 395 woningen onbewoonbaar geworden en is ook aan andere panden schade. Zevenhonderd mensen moesten worden geëvacueerd. Er vielen 26 gewonden.

De minister meldt dat inmiddels 568 geëvacueerden een onderkomen hebben gevonden en dat er nog 128 wachten in hotels.

Ten westen van Napels is een vulkanisch gebied dat geen zichtbare berg kent. Het is een vulkanisch terrein met kleine kraters waar soms ook bevingen zijn. Het gebied heet Campi Flegrei en ligt in de gemeente Pozzuoli. Bij Napels staat ook de vulkaan Vesuvius die voor seismische activiteiten zorgt.