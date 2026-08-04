STARBASE (ANP) - SpaceX, het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal de omzet fors opgevoerd. Het bedrijf profiteerde onder meer van een sterke groei van het aantal Starlink-abonnees en meer opbrengsten uit zijn tak voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Het is voor het eerst dat SpaceX resultaten bekendmaakt als beursgenoteerd bedrijf na de historische beursgang in New York in juni.

De totale omzet van SpaceX steeg in april, mei en juni met 92 procent tot 7,8 miljard dollar (omgerekend ruim 6,7 miljard euro) in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf rapporteerde daarnaast een nettoverlies van 541 miljoen dollar, tegen 1 miljard dollar verlies in het tweede kwartaal van 2025.

Het aantal abonnees van satellietnetwerk Starlink verdubbelde tot 12 miljoen ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. De divisie waar Starlink onder valt, was goed voor een omzet van bijna 4,3 miljard dollar. De gemiddelde maandelijkse opbrengsten per abonnee namen wel af.

Binnen de AI-tak van het bedrijf nam de omzet fors toe tot ruim 2,5 miljard dollar, dankzij een toename van contracten op het gebied van AI-infrastructuur. Ook kwam er meer geld binnen van betalende abonnees van AI-model Grok en op socialemediaplatform X.

SpaceX heeft daarnaast ruim 18 miljard dollar geïnvesteerd in AI-infrastructuur en zijn ruimtevaart- en satellietactiviteiten, maakte het bedrijf bekend. SpaceX zegt genoeg financiële kracht te hebben om te blijven investeren in Starship, Starlink-satellieten en de AI-activiteiten van het bedrijf.

Bij de beursgang op 12 juni haalde SpaceX in totaal bijna 86 miljard dollar op. Daarmee was het de grootste ooit. De marktwaarde steeg in de periode daarna naar meer dan 2000 miljard dollar. De introductieprijs bedroeg 135 dollar per aandeel. Inmiddels is de koers weer onder dat niveau gezakt. Dinsdag sloot het aandeel op iets meer dan 125 dollar.

Het geld dat het in 2002 opgerichte SpaceX met de aandelenverkoop ophaalde, wil Musk onder meer gebruiken voor de ontwikkeling van AI-datacenters in de ruimte. Ook heeft hij plannen voor missies naar de maan en Mars.

SpaceX, voluit Space Exploration Technologies Corp, is de afgelopen jaren al succesvol geweest met lanceringen van zijn Falcon 9- en Falcon Heavy-raketten. Daarnaast bracht SpaceX duizenden satellieten in een baan om de aarde voor het satellietennetwerk Starlink en voert het bedrijf opdrachten uit voor ruimtevaartorganisatie NASA.