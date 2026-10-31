Rubio: Washington niet betrokken bij vlucht Bolsonaro

ATLANTA (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat Washington niet rechtstreeks betrokken was bij de vlucht van de Braziliaanse ex-presidentskandidaat Flávio Bolsonaro naar de VS. Amerikaanse media schreven eerder dat de vlucht was geregeld door een functionaris van het Witte Huis.

Rubio zei dat Bolsonaro eerder al een visum heeft gehad en dat president Trump hem toegang heeft verleend tot de VS. Maar hij benadrukte dat "de Amerikaanse regering niet rechtstreeks betrokken was" bij het regelen van Bolsonaro's vertrek uit Brazilië.

Onder meer The New York Times en The Wall Street Journal schreven dat een adviseur van president Donald Trump, Jason Miller, de vlucht had geregeld.

Bolsonaro verloor vorige week de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Nadat het hooggerechtshof in Brazilië hem had bevolen zijn paspoort in te leveren, reisde hij via Argentinië en Ecuador naar de VS. Er lopen meerdere corruptie- en witwasonderzoeken tegen de rechtse senator.