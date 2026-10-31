Van Hecke draagt met doelpunt bij aan overwinning Tottenham

LONDEN (ANP) - Jan Paul van Hecke heeft met een doelpunt bijgedragen aan de overwinning van Tottenham Hotspur op Crystal Palace in de Premier League. Het werd 2-0.

Van Hecke nam een kleine twintig minuten voor tijd de tweede treffer voor zijn rekening. De Nederlandse verdediger werkte een indraaiende voorzet van dichtbij in het doel. Archie Gray maakte het eerste doelpunt voor Tottenham, waar naast Van Hecke ook aanvoerder Micky van de Ven meedeed. Bij Crystal Palace ontbrak Quinten Timber met een blessure.

Tottenham Hotspur won de laatste drie competitiewedstrijden en heeft door die goede reeks de onderste plaatsen in de Premier League verlaten. De Londenaren zijn opgeklommen naar de achtste plaats.