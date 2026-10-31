Heerenveen in vorm wint ook van NEC: 1-0

HEERENVEEN (ANP) - Sc Heerenveen heeft zijn goede reeks voortgezet met een kleine zege op NEC. Het werd 1-0 in het Abe Lenstra-stadion. Dylan Vente was halverwege de tweede helft de maker van het doelpunt.

De Friezen handhaafden zich met de zege op de zevende plaats in de Eredivisie, met 18 punten uit elf wedstrijden.

NEC won weliswaar van Dinamo Zagreb in de Europa League, in de competitie wil het niet vlotten. De Nijmegenaren speelden de voorgaande vier competitiewedstrijden gelijk en voegden daar nu een nederlaag bij. De ploeg van trainer Dick Schreuder zakte naar de dertiende plek.

De ploegen waren gewaagd aan elkaar en creëerden allebei mogelijkheden, maar een treffer bleef uit. NEC-doelman Gonzalo Crettaz moest wel in actie komen bij een schot van Jakok Trenskow. Levi Smans miste vervolgens de rebound.

Smans stond wel aan de basis van de 1-0 na een snelle aanval van Heerenveen. Hij zag doelman Crettaz te ver uit zijn doel lopen en gaf de bal op maat aan Vente, die in een leeg doel kon inkoppen.