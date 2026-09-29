Turkse scheidsrechtersbaas en vicevoorzitter gearresteerd

ISTANBUL (ANP/RTR) - Ferhat Gündoğdu, de voorzitter van de Turkse voetbalscheidsrechtersorganisatie MHK, is samen met zijn vicevoorzitter en nog vijf anderen gearresteerd. Dat maakte de Turkse justitieminister Akın Gürlek dinsdag bekend via X.

"Er is onderzoek gedaan naar beschuldigingen van inmenging in de totstandkoming van scheidsrechtersclassificaties, toewijzingen, puntentelling en benoemingsprocedures, evenals in de reglementsherziening", schrijft Gürlek.

Volgens de justitieminister zijn er onder meer huiszoekingen gedaan in woningen en kantoren van de verdachten. "We zullen onverminderd doorgaan met de strijd voor een eerlijk voetbal, zodat beschuldigingen die het vertrouwen in het Turkse voetbal ondermijnen worden opgehelderd en de verantwoordelijken voor de rechter worden gebracht", stelt Gürlek.

Het is niet het eerste schandaal in de Turkse voetbalwereld. Vorig jaar schorste de Turkse voetbalbond TFF 149 scheidsrechters op verdenking van illegaal gokken op wedstrijden.