VORONEZJ (ANP/RTR) - De Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman komt na meer dan vier jaar in een Russische gevangenis vrij. Volgens Amerikaanse functionarissen heeft de Russische president Vladimir Poetin hem gratie verleend, zodat Gilman in de Verenigde Staten een medische behandeling kan krijgen.

De inmiddels 32-jarige Gilman werd in januari 2022 opgepakt na een vechtpartij in een trein. Hij zou een politieagent hebben geschopt terwijl hij dronken was. Hij kreeg in oktober 2022 een gevangenisstraf van 4,5 jaar, maar die straf werd later verlengd tot tien jaar. Hij zat vast in Voronezj, zo'n 450 kilometer ten zuiden van Moskou en nog geen 200 kilometer van de grens met Oekraïne.

Het Witte Huis heeft al een aantal keer gevraagd om Gilman vrij te laten vanwege zijn gezondheid. Het is niet duidelijk waar hij precies last van heeft, maar zijn familie waarschuwde afgelopen week nog dat hij in levensgevaar verkeerde. Volgens een Amerikaanse functionaris maakt hij het nu naar omstandigheden goed. Onderweg naar de VS wordt hij onderzocht door artsen.

Intensieve onderhandelingen

Bij aankomst wordt hij opgewacht door de Amerikaanse gezant Steve Witkoff, die regelmatig met Poetin praat. Volgens de Amerikanen hebben afgelopen weekend intensieve onderhandelingen over Gilman plaatsgevonden. Poetin zou uiteindelijk vanwege zijn vriendschap met de Amerikaanse president Donald Trump hebben besloten om de gratie te verlenen op humanitaire gronden, aldus de Amerikaanse bronnen van persbureau Reuters. De VS hebben niet in ruil ook een Rus vrijgelaten.

Trump schrijft op Truth Social blij te zijn met de beslissing van Poetin en te waarderen dat de Russen niet hebben gevraagd om een gevangenenruil. Trump zou zelf over de zaak hebben gesproken met Poetin, al zegt hij niet wanneer dat gesprek zou hebben plaatsgevonden.

Ook zou Trump al hebben gebeld met Gilman, tijdens diens vlucht naar Washington. "Hij had maar een verzoek: een GEWELDIGE cheeseburger bij zijn landing. Dat gaan we regelen!" De president deelde ook een foto van Gilman vanuit het vliegtuig.