NIJMEGEN (ANP) - Dušan Tadić start bij NEC in het thuisduel met Olympiakos in de derde voorronde van de Champions League. De 37-jarige Serviër speelde vorige week in het uitduel met de Griekse topclub (0-0) een kwartier mee, maar werkte afgelopen weekend tegen Telstar (1-2-nederlaag) wel een volledige wedstrijd af.

Tadić keerde deze zomer terug in Nederland, na zijn transfervrije komst van Al-Wahda uit Abu Dhabi. Eerder voetbalde de Serviër bij onder meer FC Groningen, FC Twente, Southampton, Ajax en Fenerbahçe.

NEC beschikt met aanvoerder Tjaronn Chery, Bryan Linssen en Sami Ouaissa over veel aanvallend gevaar. Spits Kaj Sierhuis zit op de bank als het duel om 19.30 uur begint in het Goffert-stadion in Nijmegen.

NEC plaatst zich bij een zege op Olympiakos voor de laatste voorronde van de Champions League. Bij een nederlaag gaat de ploeg van trainer Dick Schreuder naar het hoofdtoernooi van de Europa League.