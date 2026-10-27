Rusland 'onderzoekt samenwerking' met VS in noordpoolgebied

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland zegt te verkennen of het samen met Amerikaanse partners bijvoorbeeld aardgas kan winnen in het noordpoolgebied, zegt president Vladimir Poetin. Het Hoge Noorden vangt steeds meer begerige blikken nu klimaatverandering belooft het de komende jaren toegankelijker te maken.

Poetin sprak dinsdag op een conferentie in Moskou van landen die gas winnen en exporteren.

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd meer economische samenwerking met Rusland te willen aangaan, onder meer om het land te paaien met de oorlog in Oekraïne te stoppen. Tegelijkertijd eiste Trump lang het strategisch gelegen arctische eiland Groenland op om het te beschermen tegen rivalen China en Rusland.