Britse media: Carrick blijft aan als coach bij Manchester United

MANCHESTER (ANP) - Michael Carrick blijft voorlopig aan als coach van Manchester United. Britse media als BBC en Sky Sports melden dat de 45-jarige oud-speler de kans krijgt om de prestaties te verbeteren bij de Engelse club, die een dramatische start van het seizoen doormaakt. United is al acht wedstrijden op rij zonder overwinning en staat zestiende in de Premier League.

De speculaties over een voortijdig ontslag van Carrick groeiden na de 3-0-nederlaag op eigen veld tegen Bournemouth afgelopen zondag, maar van een vertrek is nog geen sprake. Carrick leidde dinsdag gewoon de training. Volgens de BBC heeft de clubleiding wel gekeken naar mogelijkheden om de coach te vervangen, maar bronnen vertelden de omroep dat de geplaagde trainer de kans krijgt United uit het slop te halen. De club speelt zaterdag uit tegen Chelsea.

Carrick volgde in januari de ontslagen Ruben Amorim op en wist vervolgens Manchester United nog naar de derde plaats te leiden. Hij tekende in mei een contract voor twee jaar.