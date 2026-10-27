Vakbonden VRT willen dat omroep ook afziet van songfestival

Twee vakbonden die medewerkers van de Vlaamse publieke omroep VRT vertegenwoordigen, hebben de directie opgeroepen om net als Nederland volgend jaar niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Dinsdag werd bekend dat de NPO heeft besloten af te zien van deelname aan het evenement na weerstand onder de ledenomroepen en medewerkers.

In het gezamenlijke bericht stellen vakbonden ACOD-VRT en ACV VRT dat de NPO de "enige moreel aanvaardbare beslissing" heeft genomen. In het bericht wordt de VRT-directie opgeroepen "dezelfde beslissing te nemen als de Nederlandse collega's". Een dergelijke oproep van de vakbonden is overigens niet nieuw. Vorige maand werd al opgeroepen tot een boycot en ook zeiden de vakbonden te willen staken op de dagen van het songfestival volgend jaar.

Omroep AVROTROS maakte eind augustus bekend de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname over te dragen aan de NPO. De terugtrekking van de omroep had te maken met de deelname van Israël. In september sprak de NPO het voornemen uit alsnog mee te doen aan het songfestival, wat tot veel kritiek leidde. Bijna vijfhonderd NPO-medewerkers deelden in een brandbrief hun ongenoegen.

"Misschien heeft onze directie ook eerst vijfhonderd handtekeningen van medewerkers nodig om op haar beslissing terug te komen. Dan verzamelen we die graag", aldus Carlos van Hoeymissen van ACV VRT. "Maar ze moeten uit gesprekken op de werkvloer toch ook kunnen afleiden hoe weinig mensen op VRT nog achter deze beslissing staan?"

In België wisselen de Vlaamse en Waalse publieke omroep elkaar jaarlijks af wat betreft songfestivaldeelname. De VRT maakte vorige maand bekend dat het in 2027 gewoon mee wil doen aan het evenement. De editie van volgend jaar vindt plaats in Burgas in Bulgarije.