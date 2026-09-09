Een onbekend nummer van Drs. P dat deze week opdook op NPO Radio 5, krijgt een plekje in de grote bundel van verzameld werk van de tekstdichter die binnenkort uitkomt. Dat heeft voorzitter Vic van de Reijt van het Heen- en Weerschap, dat het erfgoed van Drs. P beheert, woensdag aan het ANP laten weten. In het boek, dat naar verwachting volgend najaar verschijnt, komen meer dan vijfhonderd bekende en onbekende teksten van de taalvirtuoos te staan.

Het nummer Idealen dook opeens op na een oproep van dj Felix Meurders in zijn programma FM op 5. De presentator roept zijn luisteraars wekelijks op om onbekende of niet-gepubliceerde nummers van Nederlandse artiesten in te sturen. Dit lied schreef Drs. P in 1986 ter gelegenheid van een speciale thema-uitzending van Rob Stenders en Henk Westbroek, De Nacht van de Idealen. Drs. P-kenner Van de Reijt was niet op de hoogte van het bestaan van het lied.

"We hebben de afgelopen jaren inmiddels meer dan driehonderd nieuwe, onbekende of obscure nummers gevonden", vertelt Van de Reijt. "De teller staat op 518." De samenstellers gaan begin 2027 kijken wat de oogst is. "Dankzij dit soort oproepen stromen de nummers doorlopend op ons af. Op bandjes, dvd's, cd's - we hopen zoveel mogelijk te vinden."

Heinz Polzer, zoals zijn echte naam luidde, geldt als een van de grootste Nederlandse tekstdichters van de twintigste eeuw. Drs. P (1919-2015) werd bekend van liedjes als Veerpont ('Heen en weer'), Dodenrit ('Trojka hier, trojka daar'), Knolraap en lof schorseneren en prei en Het Trapportaal. Hij had zijn populariteit te danken aan zijn krakerige stemgeluid, zijn droogkomische zang- en verteltrant en de taalvaardigheid en humor in zijn nummers.